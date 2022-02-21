Сеул, 21 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. 21 февраля в Южной Корее состоятся очередные теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источника, это будут первые из трёх дебатов, которые проводит Центральная избирательная комиссия.

Известно, что в ходе мероприятия В ходе мероприятия кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль, кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон обсуждят вопросы, касаемые оживления экономики в период пандемии коронавируса, и направления экономической политики нового правительства.

В ходе вторых дебатов, которые состоятся 25 февраля, кандидаты обсудят политические вопросы, а 2 марта — пути решения социальных проблем.