Париж, , 14:24 — REGNUM Авиакомпания Air France объявила об отмене запланированных на 22 февраля рейсов между Парижем и Киевом «с учетом ситуации на месте и в качестве меры предосторожности», передает BFM TV.

Air France b1-foto

«Air France будет регулярно оценивать ситуацию. Безопасность полетов, ее клиентов и экипажей является приоритетом», — говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, ранее немецкая компания Lufthansa объявила, что с 21 февраля до конца месяца приостановит полеты в Киев и Одессу. Франция также рекомендовала всем своим гражданам покинуть Украину.