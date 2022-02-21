Тамбов, , 14:22 — REGNUM В Тамбове вынесен приговор по уголовному делу о травмировании ребенка и гибели мужчины в центре экстремальных развлечений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Батут Katrina_S

Индивидуальный предприниматель в арендованном помещении организовал центр развлечений с немеханизированными аттракционами — поролоновыми ямами, полосами препятствий, батутами. Развлекательные услуги экстрим-центра не отвечали требованиям ГОСТов и представляли опасность для жизни и здоровья посетителей.

20 декабря 2017 года в экстрим-центре 35-летний мужчина при падении получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой спинномозговой травмы с развитием отека головного мозга. Несколько дней спустя он скончался в больнице от полученных травм. Ранее десятилетняя девочка получила в экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков. Она прыгнула в бассейн с мягкими кубиками, а в это же время туда прыгнул другой ребёнок и упал прямо на нее.

В экстрим-центре не были приняты меры по безопасной эксплуатации аттракционов. В штате не было операторов, которые контролировали бы зону развлечений, следили за порядком и очередью.

Суд признал бывшего владельца экстрим-центра виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.