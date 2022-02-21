Салехард, , 14:21 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 21 февраля за сутки госпитализировано 79 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 737 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Выздоровел за сутки 1781 ямалец. Заразились коронавирусом 1528 человек — на 508 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 72 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 21 февраля зарегистрирован 115 791 случай заражения коронавирусом, выздоровел 84 071 человек, 1002 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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