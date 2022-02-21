Брюссель, , 14:20 — REGNUM В случае якобы возможной «военной агрессии» России против Украины отношения Москвы и Брюсселя будут затруднены на много лет вперед. Об этом 21 февраля заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг перед заседанием глава МИД стран — участниц Евросоюза в Брюсселе.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

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«Ужасный факт, что мы сейчас думаем над тем, что в случае военной агрессии отношения Европы и России будут затруднены на многие годы и десятилетия», — сказал он.

Также Шалленберг отметил, что ему якобы трудно рационально понять действия российской стороны, предпринимаемые ею в настоящее время.

Кроме того, глава МИД Австрии уточнил, что Вена считает, что антироссийские санкции должны быть введены только в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину и не будут введены как превентивная мера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени заявил, что превентивного введения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины не нужно, однако они будут сразу введены при начале якобы возможных военных действий.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.