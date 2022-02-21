Степанакерт, , 14:20 — REGNUM Вооружённые силы Нагорного Карабаха не стреляли по позициям азербайджанской армии в последние дни. Об этом говорится в заявлении пресс-службы минобороны Арцаха, обнародованном 21 февраля.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным карабахского ведомства, в действительности стрельба в ночь на 21 февраля велась с азербайджанской стороны. О нарушениях режима прекращения огня сообщили руководству российского миротворческого контингента.

Ранее в Баку обвинили армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиция прошлой ночью. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в феврале возобновились перестрелки между армянской и азербайджанской сторонами на границе.

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