Степанакерт, 21 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Нагорного Карабаха не стреляли по позициям азербайджанской армии в последние дни. Об этом говорится в заявлении пресс-службы минобороны Арцаха, обнародованном 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным карабахского ведомства, в действительности стрельба в ночь на 21 февраля велась с азербайджанской стороны. О нарушениях режима прекращения огня сообщили руководству российского миротворческого контингента.

Ранее в Баку обвинили армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиция прошлой ночью. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в феврале возобновились перестрелки между армянской и азербайджанской сторонами на границе.