Москва, 21 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Центробанк РФ и Минфин предложили свои законопроекты для регулирования криптовалют в России. Развязку в отношении противоположных позиций двух ведомств можно будет увидеть совсем скоро, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнёр компании Noa Circle Эдуард Давыдов.

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«Очевидно, не стоит ожидать полного запрета оборота криптовалют, поскольку, для этого просто не существует технической возможности, а значит, криптовалютам быть, но, с внедрением новых, достаточно строгих, на первый взгляд, правил.

Среди них антиотмывочные нормы, такие как требование идентификации клиента, а также организация ввода и вывода криптовалюты от клиента оператору и наоборот только через банки с использованием банковского счета.

Таким образом, для совершения операций, криптоинвестор обязан пройти двойную проверку комплаенса: у оператора и в банке.

Также вводятся ограничения по максимальным суммам вложений для неквалифицированных инвесторов. Однако пока нет понимания как эти правила отразятся на тех участниках рынка, что уже давно являются участниками рынка криптовалют.

Ведь входили они в рынок без ограничений, и суммы вложений могут значительно превосходить предложенные Минфином РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о регулировании криптовалют, подготовленный Министерством финансов РФ, внесён в правительство России.

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