Ярославль, 21 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Отмена льгот при технологичсеском присоединении к электросетям может негативно сказаться на развитии бизнеса в Ярославской области. Такое мнение высказал региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

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На прошлой неделе был подписан федеральный закон об отмене льгот при технологическом присоединении к электросетям. Он предусматривает поэтапный отказ от льготного подключения энергопринимающих устройств до 150 кВт. Как правило, такие мощности используют владельцы частных домов и малый и средний бизнес.

Начиная с осени 2017 года бизнес не оплачивал расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля текущего года потребители должны будут оплачивать половину этих затрат, а с 1 января 2023-го — 100%. Кроме того, закон разрешает с 1 января 2023 года включать в цену техприсоединения так называемую «инвестиционную составляющую» при подключении оборудования мощностью не более 150 кВт.

Бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров считает, что нововведение в условиях пандемии и экономического спада может стать очередным испытанием для предпринимателей.

«Малый бизнес особенно остро реагирует на возникновение дополнительных издержек, связанных с повышением цен на электроэнергию. В качестве примера: тарифы на электроэнергию в Ярославской области по сравнению с тарифами соседних регионов остаются одними из самых высоких наряду с Ивановской и Вологодской областями. Жалобы на высокие тарифы у нас ежегодно попадают в топ-5 наиболее острых для предпринимателей проблем. Сейчас кризис, и людей нужно поддерживать, а не накладывать на них все новые обязательства. По оценкам некоторых экспертов, стоимость подключения для предприятий может подорожать в 2−4 раза, но это предварительная информация», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

Пока никаких тарифных градаций и конкретных цифр в законодательстве не отражено — предполагается, что это будет прописано в подзаконных актах. Для ряда плательщиков, вероятно, будут установлены льготные тарифы. Однако, по мнению Альфира Бакирова, все это может повлечь за собой новый рост цен. Если же речь идет о начинающем бизнесе, то отмена льгот станет очередным барьером для развития предприятий, потому что плата за присоединение может составлять значительные суммы.