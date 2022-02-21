Ярославский бизнес пострадает от отмены льгот на подключение к электросетям
Ярославль, 21 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Отмена льгот при технологичсеском присоединении к электросетям может негативно сказаться на развитии бизнеса в Ярославской области. Такое мнение высказал региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.
На прошлой неделе был подписан федеральный закон об отмене льгот при технологическом присоединении к электросетям. Он предусматривает поэтапный отказ от льготного подключения энергопринимающих устройств до 150 кВт. Как правило, такие мощности используют владельцы частных домов и малый и средний бизнес.
Начиная с осени 2017 года бизнес не оплачивал расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля текущего года потребители должны будут оплачивать половину этих затрат, а с 1 января 2023-го — 100%. Кроме того, закон разрешает с 1 января 2023 года включать в цену техприсоединения так называемую «инвестиционную составляющую» при подключении оборудования мощностью не более 150 кВт.
Бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров считает, что нововведение в условиях пандемии и экономического спада может стать очередным испытанием для предпринимателей.
Пока никаких тарифных градаций и конкретных цифр в законодательстве не отражено — предполагается, что это будет прописано в подзаконных актах. Для ряда плательщиков, вероятно, будут установлены льготные тарифы. Однако, по мнению Альфира Бакирова, все это может повлечь за собой новый рост цен. Если же речь идет о начинающем бизнесе, то отмена льгот станет очередным барьером для развития предприятий, потому что плата за присоединение может составлять значительные суммы.