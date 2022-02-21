Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 3977 человек, выздоровели 3657 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 21 февраля.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Наибольшее число новых заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (858), Волгодонске (225), Шахтах (223), Новочеркасске (211), Таганроге (196), Каменске-Шахтинском (139), Батайске (124), Новошахтинске (121), Сальском (114), Белокалитвинском и Неклиновском (по 110) районах, Азове (107).

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё шесть человек — три женщины и трое мужчины.

Всего в Ростовской области подтверждено 297 167 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 235 733 человека. Жертвами COVID-19 стали 10 241 пациент.

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