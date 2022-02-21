Эр-Рияд, 21 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил в интервью израильской газете MAARIV о том, что установление дипломатических отношений с Израилем станет возможным только после мирного урегулирования ситуации в Палестине.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Министр также подчеркнул, что интеграция Израиля в экономическую систему Ближнего Востока была бы выгодна всем странам региона.

«Приоритетом является поиск урегулирования, которое позволило бы израильтянам и палестинцам сесть за стол переговоров и начать работу над мирным процессом. Для ряда стран региона, у которых ещё нет дипломатических отношений с Израилем, это облегчит процесс их установления. Мы будем готовы к урегулированию после того, как будет найдено справедливое решение палестинского вопроса», — завил Фейсал бин Фархан.