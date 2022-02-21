Баку, 21 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли с территории Нагорного Карабаха. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

По данным ведомства, обстрел был зафиксирован 20 февраля в 19:50 (20:50 мск) и 21 февраля в 01:15 (00:15 мск). В минобороны заявили, что для обстрела не было оснований.

Сообщается, что обстрелу подверглись воинские подразделения возле сёл Шушакенд и Тагаверд, которые находятся на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в ходе войны в 2020 года.

«В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.