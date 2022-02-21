Москва, 21 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Геополитические игры США обернулись большими потерями для компаний-владельцев метановозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал надежды Еврокомиссии переориентироваться на поставки голубого топлива из США.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Поставки сжиженного природного газа и американского в частности в любом случае существенно дороже поставок российского газа трубопроводным транспортом, — отметил Понкратов. — СПГ — глобальный рынок, на котором действуют частные корпорации, заботящиеся о максимизации стоимости свои акций, о прибыли своих акционеров, но никак не о мифической угрозе прекращения взаимовыгодных поставок российского газа в ЕС. Так что метановоз пойдет туда, где за СПГ заплатят больше».

В связи с этим эксперт отметил, что именно попытка европейцев оттянуть с азиатского рынка СПГ дополнительные объемы газа как раз и привела к кратному росту стоимости газа на европейских хабах во второй половине 2021 года.

«И кстати, эти геополитические игры США уже привели к серьезным потерям компаний-владельцев метановозов — из-за разбалансировки географии поставок и, соответственно, маршрутов в феврале 2022 года стоимость фрахта судов в атлантическом бассейне ушла в отрицательную зону», — также заметил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ЕС создает искусственные поводы для ценового торга с РФ по поводу поставок газа.