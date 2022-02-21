Омск, , 14:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 948 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 81 пациенту. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в федеральном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 185 572 случая заражения коронавирусом, выздоровели 159 595 человек. За сутки выздоровели 1005 омичей.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё девять жителей области. С начала пандемии в регионе скончался 3891 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Омской области выявили 1670 носителей коронавируса, был госпитализирован 101 человек.

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