Сурабая, Индонезия, , 14:06 — REGNUM Ряд районов города Сурабая в провинции Восточная Ява пострадал от града, сообщает CNN Indonesia.

Град (сс) maraisea

Град обрушился на город в 14:30 по местному времени.

По словам местных жителей, кубики льда, падавшие вместе с дождем, были размером с гальку. Град сопровождался сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление образования города Макассар в Индонезии закрыло все школы на три дня, с 21 по 23 февраля, из-за плохой погоды.

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