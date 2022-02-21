Сурабая, Индонезия, 21 февраля 2022, 14:06 — REGNUM Ряд районов города Сурабая в провинции Восточная Ява пострадал от града, сообщает CNN Indonesia.
Град обрушился на город в 14:30 по местному времени.
По словам местных жителей, кубики льда, падавшие вместе с дождем, были размером с гальку. Град сопровождался сильным ветром.
Как сообщало ИА REGNUM, Управление образования города Макассар в Индонезии закрыло все школы на три дня, с 21 по 23 февраля, из-за плохой погоды.
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