Сурабая, Индонезия, 21 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Ряд районов города Сурабая в провинции Восточная Ява пострадал от града, сообщает CNN Indonesia.

(сс) maraisea Град

Град обрушился на город в 14:30 по местному времени.

По словам местных жителей, кубики льда, падавшие вместе с дождем, были размером с гальку. Град сопровождался сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление образования города Макассар в Индонезии закрыло все школы на три дня, с 21 по 23 февраля, из-за плохой погоды.