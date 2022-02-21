Таллин, , 14:03 — REGNUM В 2021 году налоговые поступления в госбюджет Эстонии от компаний, основанных электронными резидентами, составили 32,5 млн евро. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания страны ERR.

Налоги Chris Potter

Отмечается, что собранная сумма почти на 90% больше, чем в 2020 году, и является новым рекордом в истории программы электронного резидентства Эстонии. Большинство поступлений было получено от информационно-коммуникационных компаний, созданных э-резидентами Эстонии.

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андрес Суття, вклад компаний, созданных э-резидентами, в государственный бюджет стремительно растет.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления зарубежным гражданам безопасного удаленного доступа к эстонским государственным электронным услугам.

С момента запуска программы э-резидентства примерно 90 000 э-резидентов создали более 20 000 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, доход от программы в государственный бюджет Эстонии составил почти 90 млн евро, из которых 75 миллионов — налоговые поступления.