Ярославль, , 14:11 — REGNUM В Ярославле после эвакуации сотрудники мэрии возвращаются на рабочие места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города Ярославля.

Мэрия Ярославля

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэрия была эвакуирована из-за сообщения о минировании. На место прибыли сотрудники полиции с собакой, которые осмотрели здание. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Сейчас городские власти понемногу возвращаются к работе — их начали пускать обратно в здание.

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