Киев, , 14:11 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не могут решить судьбу Украины без самой Украины. Об этом заявил 21 февраля секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Алексей Данилов President.gov.ua

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Он подчеркнул, что официальный Киев — непосредственный участник процесса, и потом происходить всё будет только при участии украинской стороны. Обсуждения лидеров стран касаются Украины и её граждан.

«Если Путин и Байден встретятся, и там будет обсуждаться вопрос Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может», — сказал Данилов.

Он добавил, что Киев настаивает на проведении заседания Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Такая встреча должна состояться как можно скорее, чтобы вопрос безопасности сдвинулся с мёртвой точки.

По словам секретаря СНБО, неподконтрольные Киеву территории должны вернуться в состав страны мирным путём. План у Украины только один — политико-дипломатическое решение этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США согласились провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Инициатива проведения такого саммита принадлежит французскому президенту Эммануэлю Макрону.

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