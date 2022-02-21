Брюссель, 21 февраля 2022, 13:59 — REGNUM Сообщения о многочисленных преступлениях против мирных жителей на Донбассе — это «ложные сюжеты», которые якобы «сфабрикованы как предлоги для вторжения на Украину», заявил 21 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ДНР и ЛНР масштаб угрозы начала военных действий со стороны Украины ощущается сильнее, чем можно себе представить, и именно этим вызвана эвакуация мирного населения в Россию.
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