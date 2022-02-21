Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могут открыть предприятие, которое будет выпускать особо прочные материалы за счёт нанесения на них специальных защитных покрытий. Покрытие планируют наносить на металлы, дерево, стекло и композиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Как сообщает 21 февраля «Коммерсант», идею создания такого предприятия компания ООО «БР Инвест» выдвинула на экспертном совете Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Инновационная продукция могла бы быть использована в судостроении Петербурга, а также при возведении АО «Газпром» новых зданий «Лахта центра».

Объём инвестиций в предприятие, предлагаемое ООО «БР Инвест», должен составить 564 млн рублей. Для производства необходим участок земли на «Новоорловской» площадке ОЭЗ Петербурга. Однако на совете ОЭЗ проект был отправлен на доработку ввиду необходимости уточнения технико-экономических показателей и финансово-экономической модели.

В пресс-службе городского комитета комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отметили, что совет ОЭЗ вернётся к рассмотрению бизнес-планов проектов и обсудит вопрос включения ООО «БР Инвест», как и других компаний, в список резидентов ОЭЗ.