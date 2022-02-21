Курган, , 13:58 — REGNUM В Курганской области за сутки на 21 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 84 человека, выписались по выздоровлению 1184. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Всего за сутки выявлено 1282 заражённых коронавирусом курганцев, на 91 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 21 февраля выявлено 78 605 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 57 797 человек, скончались 1136 пациентов (на 12 человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области ещё 128 человек госпитализированы с коронавирусом