Белокалитвинский район, Ростовская область, 21 февраля 2022, 13:57 — REGNUM В Белокалитивинском районе Ростовской области директор дворца культуры попала под следствие после приобретения автоклуба. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.
Директор дворца культуры имени Чкалова подозревается в превышении должностных полномочий, что нанесло значительный ущерб бюджету. В 2020 году женщина внесла изменения в техзадание контракта, заключённого с юрлицом, а затем подписала акт выполнения работ на поставку автоклуба, который не прошел обязательной сертификации и не соответствовал требованиям. В результате исполнителю контракта было перечислено более 1,5 млн рублей.
В содеянном женщина созналась.
Материалы уголовного дела переданы в суд.