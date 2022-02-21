Белокалитвинский район, Ростовская область, 21 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Белокалитивинском районе Ростовской области директор дворца культуры попала под следствие после приобретения автоклуба. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Фото министерства культуры Калужской области Новый автоклуб у Дома культуры Куйбышевского района

Директор дворца культуры имени Чкалова подозревается в превышении должностных полномочий, что нанесло значительный ущерб бюджету. В 2020 году женщина внесла изменения в техзадание контракта, заключённого с юрлицом, а затем подписала акт выполнения работ на поставку автоклуба, который не прошел обязательной сертификации и не соответствовал требованиям. В результате исполнителю контракта было перечислено более 1,5 млн рублей.

В содеянном женщина созналась.

Материалы уголовного дела переданы в суд.