Москва, 21 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Подготовка США санкций, запрещающих обработку транзакций российских банков, представляет собой попытку перенести ограничения с международной платежной системы SWIFT на систему корреспондентских отношений российских и зарубежных банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Скриншот страницы YouTube nst321221 Денежные купюры

«Любой коммерческий банк заинтересован в ускорении проведения международных расчетов своих клиентов с зарубежными партнерами.

Для этого не обязательно использовать системы международных расчетов SWIFT либо SEPA, поскольку членство банка в SWIFT либо SEPA выдвигает ряд требований к финансовым показателям банка и требует регулярных членских взносов в платежную систему, величина которых достаточно ощутима для кредитной организации.

Поэтому членство российских кредитных организаций в международных платежных системах характерно для крупных банков, таких как ВБТ, «Сбербанк», ВЭБ. РФ, «Газпромбанк» и ряда других.

Небольшие и средние кредитные организации, как и большие банки, практикуют установление корреспондентских отношений с иностранными банками. Это означает, что российский банк открывает счет в зарубежном банке счет «ностро» и в российском банке открывается счет «лоро» для иностранного банка партнера.

На этих счетах депонируются достаточные суммы в иностранной валюте, что позволяет быстро проводить расчеты между клиентами банков-корреспондентов без физического перемещения денег через границы. Открытие корсчета за рубежом, требует сохранения на счете неснижаемого остатка валюты счета и небольшой годовой платы за ведение корсчета.

Однако эти затраты гораздо меньше, чем участие в системе SWIFT и SEPA. Чем обширнее связи российского банка с зарубежными банками партнерами, тем больше у него возможностей переводить деньги в любую точку земного шара с минимальной комиссией для клиентов, тем больше у него и клиентов экспортеров и импортеров.

Наблюдаемая сейчас в мировой геополитике «истерия» с «планируемым» Россией вторжением на Украину вызвала разработки очередных пакетов американских и европейских санкций против России. В числе предлагаемых санкций фигурирует и возможное отключение России от системы SWIFT.

Однако американской стороне со стороны европейских партнеров неоднократно сообщалось, что такая рестрикция больно ударит по расчетам через SWIFT за получаемые Европой энергоносители со стороны России. Кроме того, США сами являются крупнейшим потребителем российской нефти после Канады.

В этой связи, предлагаемые США рестрикции по транзакциям российских банков в США представляют собой возможную замену санкций по системе SWIFT на санкции по транзакциям по корреспондентским счетам российских банков в США.

Насколько это критично для российских банков? На самом деле, российские банки устанавливают отношения не только с американскими кредитными организациями, но и с немецкими, французскими, австрийскими, швейцарскими банками и кредитными организациями других стран.

Запрет на проведение транзакций с американскими банками не означает введение запретов по иным кредитным организациям и валютам. Потребуется незначительное время для перестройки корреспондентских отношений и активация финансовых потоков по ранее «замороженным» резервным счетам.

Кроме того, Банком России разработана система передачи финансовых сообщений СПФС, которая готова «подстраховать» российские кредитные организации в международных расчетах и заменить, при необходимости, даже SWIFT», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Соединенных Штатов подготовила санкции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных банков РФ.

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