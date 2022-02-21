Белгород, , 14:07 — REGNUM Водителя переполненного автобуса, в котором в утренний час пик в Белгороде травму ноги получила школьница, устанавливают в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе ведомства. Следователи также выясняют обстоятельства происшествия.

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В социальных сетях мать ребёнка рассказала, что накануне в маршрутном автобусе № 24 из-за большого количества пассажиров она с дочерью была вынуждена войти в разные двери. По словам женщины, водитель останавливался на каждой остановке, на одной из которых её ребёнку дверью защемило ногу. В травмпункте выяснилось, что у школьницы перелом.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, личности водителя и пострадавшей, степень вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.