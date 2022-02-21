Сеул, 21 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) завершили развертывание новых ударных вертолетов Apache на юге Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение американских военных в Facebook.

U.S. Army Вертолет AH-64 Apache

Согласно опубликованным данным, военные завершили развертывание новых вертолетов AH-64E на базе Кэмп-Хамфрис в Пхёнтхэке (~70 км к югу от Сеула) на прошлой неделе.

Точное количество боевых единиц не указывается, однако в январе представители США сообщили, что до конца февраля поставят в Южную Корею 24 вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Южной Кореи провели успешные низкотемпературные летные испытания отечественного вертолета.

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