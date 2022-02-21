Лос-Анджелес, США, 21 февраля 2022, 13:52 — REGNUM Американский исполнитель John Legend (Джон Стивенс) и его супруга, модель Крисси Тейген, готовятся стать родителями. Об этом 21 февраля пишет Billboard.

John Legend
John Legend
Скриншот видео на YouTube

По словам Тейген, она проходит процедуру ЭКО. «…я погружена в очередной цикл ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, получить несколько сильных, здоровых эмбрионов», — рассказала модель.

ИА REGNUM напоминает, что у Стивенса и Тейген есть двое детей. Оба ребёнка зачаты с помощью процедуры ЭКО.

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