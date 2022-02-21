Лос-Анджелес, США, , 13:52 — REGNUM Американский исполнитель John Legend (Джон Стивенс) и его супруга, модель Крисси Тейген, готовятся стать родителями. Об этом 21 февраля пишет Billboard.

John Legend Скриншот видео на YouTube

По словам Тейген, она проходит процедуру ЭКО. «…я погружена в очередной цикл ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и, надеюсь, получить несколько сильных, здоровых эмбрионов», — рассказала модель.

ИА REGNUM напоминает, что у Стивенса и Тейген есть двое детей. Оба ребёнка зачаты с помощью процедуры ЭКО.

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