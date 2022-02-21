Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Утром 21 февраля в Стокгольме возникли серьезные проблемы с автобусным движением. В этой связи все автобусные рейсы были отменены, а в Транспортном агентстве Швеции попросили жителей столицы не выходить на улицу из-за мощного снегопада. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Отмечается, что снегопад парализовал движение общественного транспорта на территории всего столичного лена.

«В сельской местности, где еще ничего не расчищено, все еще печальнее. Но все точно могут готовиться к тому, что передвигаться будет сложно. Если можете остаться дома, останьтесь», — заявил в интервью телеканалу пресс-секретарь транспортного оператора SL Клаес Кейсу.

В Транспортном агентстве Швеции подчеркивают, что пересесть с автобусов на автомобили — не выход из ситуации, поскольку движение на улицах Стокгольма также затруднено.