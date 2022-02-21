Пермь, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае из ковидных отделений за сутки (20 февраля) выписали 5093 пациента. Госпитализированы 282 человека с коронавирусной инфекцией, что на 15 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в стационарах находятся 4065 пермяков. Коечный фонд занят на 19,3%. Состояние 323 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 108 человек. По причине COVID-19 скончался за минувшие сутки 21 пермяк, с начала пандемии — 8 179.

За сутки в регионе проведено 12 642 ПЦР-исследования на коронавирус. Выявлено 5093 случая заражения. С 17 февраля суточный показатель медленно идет на спад.