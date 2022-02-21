Стокгольм, 21 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. 21 февраля в ходе дебатов на телеканале TV4 представитель партии «Зеленых» Лоренц Товатт обвинил «Христианских демократов» в преследовании политики «энергопопулизма».

Pixabay.com Флаг Швеции

В свою очередь представитель «Христианских демократов» Петер Кулльгрен заявил, что именно политика правительства Швеции и «Зеленых», направленная на повышение пошлин на выбросы в атмосферу, является тяжелым ударом для многих шведов, проживающих в сельской местности. Поэтому, как отметил политик, его партия хочет вдвое сократить обязательства по выбросам.

На это Товатт возразил, что его партия делает все, чтобы разорвать «оковы ископаемого топлива».

«Поэтому надо строить зарядные станции по всей стране, чтобы в перспективе каждый мог позволить себе купить электромобиль. Именно против такой политики выступаю «Христианские демократы», — добавил Товатт.