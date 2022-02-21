Стокгольм, 21 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В настоящее время жители крупных городов Швеции сталкиваются с увеличенным временем ожидания получения новых паспортов. Об этом 21 февраля сообщила новостная служба TT, по данным которой время ожидания растянулось в некоторых случаях до семи недель.

Стокгольм, Швеция

Особенно большая нагрузка на паспортные столы в настоящее время очень высока в полицейском регионе «Запад». По данным полиции, этому есть три причины: несвоевременная подача заявок на получение документа, снятие коронавирусных ограничений и открытие международных границ.

Жителей Швеции также предупреждают, что ситуация меняется каждый день и если им отказали в заявке в одном паспортном столе или их не устроило время ожидания, им следует обратиться в другой.

«Мы, конечно, следим за ситуацией и призываем граждан своевременно оформлять паспорта. У нас ограниченные ресурсы и персонал, и важно, чтобы вы проверили срок действия паспорта и спланировали свою поездку своевременно», — заявила Линда Ален, ответственная за административную работу Полиции Швеции.