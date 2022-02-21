Ульяновск, , 13:46 — REGNUM В Ульяновской области в связи с приёмом беженцев из Донецкой и Луганской народных республик введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания штаба по вопросам размещения и поддержки граждан, эвакуированных из Донбасса.

Заседание оперштаба Ульяновской области по вопросам поддержки эвакуированных граждан Донбасса Ulgov.ru

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Первая группа беженцев прибудет в Ульяновскую область 22 февраля. Всего ожидается прибытие 600 человек, в основном — женщин с детьми и пожилых граждан.

Для эвакуированных в регионе организовано восемь пунктов временного размещения на базе гостиничных комплексов и санаториев, где предусмотрено почти 700 мест.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил организовать оперативную транспортировку беженцев к местам размещения, оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь, социальную поддержку, обеспечить их питанием и вещами первой необходимости. Для детей предусмотрены места в детсадах и возможности для организации учебного процесса.

По итогам работы оперативного штаба принято решение о введении в Ульяновской области режима функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Напомним, что ранее муниципальным главам поручено предусмотреть создание в районах и городах пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля началась эвакуация из Донбасса мирных жителей — в основном детей, женщин и стариков. Первыми приняли беженцев Ростовская и Воронежская области.

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