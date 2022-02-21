Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор заключённому из Адыгеи, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 21 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что 28 марта 2021 года злоумышленник, находясь в общежитии исправительной колонии Адыгеи, открыто демонстрировал видеоролик о деятельности группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем он высказался в защиту террористической деятельности.

С учётом частичного присоединения неотбытого наказания, назначенного по приговору Трусовского районного суда Астрахани от 24 сентября 2019 года, мужчина приговорён к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.