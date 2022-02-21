Эрбиль, Ирак, , 13:50 — REGNUM ВВС и артиллерия турецкой армии начали военную операцию в Иракском Курдистане. Об этом 21 февраля сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источники.

Самолет F-16C ВВС Турции Eielson.af.mil

По данным журналистов, целью операции стали военные лагеря Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией. По данным местных источников издания, под удар попали базы РПК севернее Эрбиля и в районе города Дохук.

«ВВС Турции нанесли серию ударов в горах Парбезин в районе городов Сидекан и Брадост провинции Эрбиль, где базируются боевики РПК. Также турецкие самолеты сегодня интенсивно наносили удары по горному массиву севернее посёлка Шиладзе в непосредственной близости от городов Амадия и Дохук», — сообщают местные источники.