Бишкек, , 13:42 — REGNUM Правительство Киргизии намерено полностью пересмотреть систему начисления заработных плат школьных педагогов. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на церемонии открытия школы в селе Орок 18 февраля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

«Мы хотим ввести систему ваучера, где учителям будут платить по количеству учеников», — отметил высокопоставленный чиновник.

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По словам главы правительства, многие преподаватели жалуются, что большую часть времени им приходится тратить не на учебный процесс, а на написание отчетов.

«Это недопустимо. Перед новым руководством Министерства образования и науки стоят большие задачи, которые должны быть реализованы в самое ближайшее время», — резюмировал Жапаров.

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