Бишкек, , 13:40 — REGNUM За годы независимости Киргизия государственный долг Киргизии вырос почти до $5 млрд (378,8 млрд рублей). Об этом заявил президент Садыр Жапаров на своей официальной странице в Facebook 18 февраля.

Садыр Жапаров Kremlin.ru

Глава государства отметил, что пик выплат по долговым обязательствам страны придётся на 2026 год и составит $350 млн (более 26,5 млрд рублей).

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«Время основных выплат по этому долгу пришлось на период моего президентства. Нет никаких вопросов. Мы все выплатим», — пообещал он.

Жапаров подчеркнул, что если бы эти деньги использовались для выплаты зарплат, пенсий и пособий, то каждый госслужащий получал бы не менее $1 тысячи (75,7 тысячи рублей) в месяц.

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