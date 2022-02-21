Челябинск, 21 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Ледовый городок в центре Челябинска могут разобрать. Причиной стало потепление, пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ледовый городок

Замглавы города Сергей Авдеев заявил на аппаратном совещании, что сооружения обследуют. И после этого будут решать вопрос о демонтаже.

Градоначальница Наталья Котова в свою очередь поручила главам районов проверить свои ледовые объекты. По её словам, они не должны представлять опасности для людей.