Иваново, 21 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Четыре человека получили травмы в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса в Иванове утром 21 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточняется, авария произошла на проспекте Ленина на мосту через железную дорогу. Автомобиль SsangYong выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом и автомобилем ВАЗ.

В результате аварии, травмы получили четыре человека, находившиеся в автобусе. Также ушибы получил водитель ВАЗа. Женщина-водитель SsangYong серьезно не пострадала.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.