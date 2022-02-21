Таллин, 21 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В 2018—2020 годах число инцидентов на железной дороге в Эстонии в пересчете на число вагоно-километров было самым большим в сравнении с другими странами Евросоюза. Об этом сообщил Департамент технического надзора и защиты прав потребителей страны.

GBTA Железная дорога

Подчеркивается, что главными причинами ДТП уже который год остаются небезопасные железнодорожные переезды и переходы.

Так, в 2018 году на переездах произошло 19 инцидентов, в 2019 году — девять, а в 2020-м — пять. В 2021 году в Эстонии произошло восемь связанных с железной дорогой инцидентов, в результате которых погиб один и пострадали три человека.

Поскольку общая сумма вагоно-километров, показывающая реальный пробег поездов, в Эстонии одна из самых низких в Европе, то в сочетании с относительно высоким числом инцидентов страна оказалась в лидерах по этому негативному показателю.

«Анализ опасных ситуаций показал, что опасные ситуации в основном возникают с пешеходами, но также и с водителями автотранспорта, велосипедистами и людьми на электросамокатах», — отметили в департаменте.

В ведомстве считают, что переезды и переходы должны быть либо многоуровневыми, либо оборудованными светофорами.