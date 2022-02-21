Варшава, 21 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше задержали 16 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 21 февраля.

REGNUM Мигранты

«Все 16 нелегальных иммигрантов задержаны. Удалось установить, что среди них большая часть — граждане Индии, Египта, Сирии и Сенегала», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.