Москва, , 13:37 — REGNUM Американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений, заявила 21 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Он (украинский лидер) не хочет слышать то, что надо сделать для того, чтобы двигаться вперёд по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договорённостей», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, американские кураторы говорят Зеленскому совершено другие вещи и «толкают его на невыполнение минских договорённостей, одновременно обрушивая его страну».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что все действия нынешнего украинского президента Владимира Зеленского вредят Украине и ее народу.

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