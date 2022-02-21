Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск состоит в отношениях с австралийской актрисой Наташей Бассет. Об этом 21 февраля пишет Mainstyle.

(сс) jdlasica Илон Маск

Как отмечает СМИ, пару застали во время посадки частного самолёта Маска в Лос-Анджелесе. Другие подробности отношений предпринимателя и актрисы пока не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Илон Маск расстался с певицей Граймс спустя три года отношений. У них есть общий сын.