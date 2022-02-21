Политолог объяснил слова Макрона после переговоров с Путиным
Москва, 21 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посвященный ситуации на Украине телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном является позитивным сигналом в свете международной напряжённости. Об этом 21 февраля заявил политолог, член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини.
«Очень хорошо, что диалог продолжается, ибо, как говорил Громыко, любые, даже самые длинные и нерезультативные переговоры — лучше, чем война. Так же, есть надежда, что СМИ будут, наконец, обсуждать предмет разговора, а не итальянского или испанского производителя стола переговоров», — сказал политолог.
Однако есть и негативные моменты. В числе таких эксперт назвал тот факт, что после двухчасовой телефонной беседы, французский президент выдал желаемое за действительное, заявив, что ему, дескать, удалось вырвать у Путина «обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине».
«Это, явно, было сделано для его соотечественников и избирателей. Но России не привыкать: то же самое наблюдалось с Байденом, Боррелем, Трасс, Бербок, Шольцем. Ну, и на том спасибо. Просто надо знать, чего ожидать от западных «партнеров», — отметил Бернардини.