Москва, 21 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посвященный ситуации на Украине телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном является позитивным сигналом в свете международной напряжённости. Об этом 21 февраля заявил политолог, член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини.

ИА REGNUM Франция и Россия

«Очень хорошо, что диалог продолжается, ибо, как говорил Громыко, любые, даже самые длинные и нерезультативные переговоры — лучше, чем война. Так же, есть надежда, что СМИ будут, наконец, обсуждать предмет разговора, а не итальянского или испанского производителя стола переговоров», — сказал политолог.

Однако есть и негативные моменты. В числе таких эксперт назвал тот факт, что после двухчасовой телефонной беседы, французский президент выдал желаемое за действительное, заявив, что ему, дескать, удалось вырвать у Путина «обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине».

«Это, явно, было сделано для его соотечественников и избирателей. Но России не привыкать: то же самое наблюдалось с Байденом, Боррелем, Трасс, Бербок, Шольцем. Ну, и на том спасибо. Просто надо знать, чего ожидать от западных «партнеров», — отметил Бернардини.