Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM У президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева нет счетов в банках Швейцарии, а также отсутствует недвижимость за рубежом республики. Об этом 21 февраля сообщил пресс-секретарь казахского лидера Берик Уали на своей странице в соцсети Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Уали отметил, что бывшая супруга нынешнего президента Казахстана никогда не владела счетами, которые были указаны в таких сообщениях.

Также пресс-секретарь Токаева прокомментировал сообщения в СМИ о сыне казахского лидера — Тимуре.

«Ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе», — уточнил он, добавив, что такая фейковая кампания информационная атака на президента Казахстана направлена на его дискредитирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что важнейший приоритет для республики после трагедии, произошедшей в январе, это консолидация общества.