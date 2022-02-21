Ташкент, , 13:35 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 февраля направил поздравительное послание министру иностранных дел Малайзии Сайфуддину Абдулле. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Послание направлено по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В документе отмечается, что за последние годы создан прочный фундамент для значительной активизации политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Малайзии.

Отдельно упоминается тесное и конструктивное взаимодействие сторон в рамках международных организаций. Выражается убежденность в дальнейшем углублении узбекско-малайзийских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«Следует отметить, что Малайзия поддержала и выступила одним из соавторов резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», инициированной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении.