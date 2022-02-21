Ташкент, 21 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 февраля направил поздравительное послание министру иностранных дел Малайзии Сайфуддину Абдулле. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Послание направлено по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В документе отмечается, что за последние годы создан прочный фундамент для значительной активизации политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Малайзии.

Отдельно упоминается тесное и конструктивное взаимодействие сторон в рамках международных организаций. Выражается убежденность в дальнейшем углублении узбекско-малайзийских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«Следует отметить, что Малайзия поддержала и выступила одним из соавторов резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», инициированной президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении.