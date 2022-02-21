Красногорск, , 13:35 — REGNUM Главам городских округов Московской области необходимо лично встретить беженцев из Донбасса в поездах и автобусах. Об этом 21 февраля заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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«Прошу глав отнестись ко всем с максимальной заботой. Лично встретить людей в поездах и в автобусах сопроводить до мест размещения. Также важно помочь с документами, получением медицинской помощи. И обеспечить для детей возможность продолжить образование, посещать уроки», — написал руководитель региона в личном телеграм-канале.

Воробьёв рассказал, что в выходные были подготовлены пункты размещения беженцев в шести округах Московской области — в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкино. По его словам, уже 22 февраля в Подмосковье могут приехать полторы тысячи человек.

Губернатор призвал создать максимально комфортные условия для размещения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.