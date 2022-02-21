Уфа, , 13:36 — REGNUM 13 пунктов временного размещения общей вместимостью 2006 мест подготовили в Башкирии для размещения беженцев Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом 21 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на рабочем совещании в республиканском правительстве.

Беженцы, прибывшие в Степанкерт Mil.ru

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Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил, что в Башкирию в ближайшее время прибудут два эшелона с двумя тысячами беженцев.

«Наша задача — в кратчайшие сроки качественно обеспечить все организационные мероприятия», — подчеркнул он. По информации заместителя премьер-министра — министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, для размещения прибывающих из этих республик в Башкирии было подготовлено 13 пунктов временного размещения, общей вместимостью 2006 мест. Отмечается, что в республике ведут работу по предоставлению мер социальной поддержки, оказанию медпомощи и организации учебного процесса прибывающих детей.

На железнодорожном вокзале города Уфы намерены организовать работу мобильных медицинских пунктов с проведением обязательной термометрии всех прибывающих. Для помощи беженцам намерены привлечь психологов.

Назаров поручил оперативному штабу по эвакуации жителей ЛНР и ДНР тщательно проработать вопрос с безопасностью, питанием, транспортным обеспечением и обеспечением общественного порядка во время проведения всех мероприятий.

«Мы все понимаем, что здесь мелочей быть не должно ни на одном этапе. Не должно быть никаких накладок. Люди уставшие, они не должны ждать в автобусах по три часа. Прошу каждого ответственного держать все эти вопросы на личном строжайшем контроле», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прибывших в Башкирию беженцев проверят на коронавирус.