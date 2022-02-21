Бухарест, 21 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В ходе спецоперации полиции Румынии в районе контрольно-пропускного пункта Албица — Яссы на румынско-молдавской границе, задержан автомобиль, который несколько месяцев назад был угнан из гаража в Италии. Об этом 21 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальным данным, в ночь на понедельник, 21 февраля, 25-летний мужчина, имевший двойное гражданство Румынии и Молдавии, пытался по поддельным документам ввезти на румынскую территорию авто BMW X6 стоимостью 75 000 леев ($17,5 тыс.).

При этом водитель заявил, что он не знал о «криминальной истории» транспортного средства, и перегонял машину по просьбе приятеля, якобы купившего ее на Украине.

Ведется следствие. Предполагается, что в ближайшее время автомашину будет возвращена в Италию.